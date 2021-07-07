亚当斯预计将在纽约市长民主党初选中胜出

（早报讯）美国纽约市市长民主党初选结果终于尘埃落定。经过一番激烈竞争，主打减少犯罪和恢复都市生活品质的布鲁克林区区长亚当斯在纽约市长民主党初选中胜出。

路透社报道，根据周二（6日）晚更新但尚未正式公布的网上统计，现年60岁的亚当斯（Eric Adams）以1个百分点击败了他的强劲对手。

曾担任警官的亚当斯的得票率为50.5%，前城市卫生专员加西亚（Kathryn Garcia）的得票率为49.5%，两人的票数相差约9000票；其余候选人都被淘汰。

鉴于纽约市是民主党的大本营，在民主党初选中胜出的亚当斯几乎笃定将成为美国这座最大城市的下一任领导人。

本次初选首次采用“排序复选制”（Ranked Choice Voting），但初步计票引发混乱并拖延了两个星期，遭到纽约市选举委员会的批评。

所谓“排序复选制”是指选民可以按序选出至少1名或至多5名候选人。

在第一轮计票中，如果候选人的得票超过50%，即胜出；如果没有，第二轮计票将以淘汰票数最少的候选人的方式进行，被淘汰的候选人的票数将加给第二选择的候选人，直到产生超过50%的候选人。

如此复杂的计票方式并非纽约市首创，美国许多州都采用这种方式，其优点是在候选人第一次投票后如果无人胜出，无需耗资再举行第二次复选，可以节省经费。

纽约市在2019年有70%的选民赞成采用这个制度。