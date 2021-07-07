白宫经济顾问指美国通胀上升是暂时现象

（早报讯）美国白宫经济顾问委员会主席劳斯表示，近期美国通胀上升主要是由冠病疫情引发的供应链中断和经济重启后消费需求激增造成，一旦供需趋于平衡通胀将会回落。

新华社报道，劳斯周二（6日）在白宫网站发布的博客文章中对二战后美国6轮通胀周期的成因进行了比较分析。这6轮通胀期间以消费者价格指数（CPI）衡量的通胀率都曾达到5%以上。

劳斯指出，美国最近3轮通胀（1973-1982年、1989-1991年和2008年）很大程度上都是受油价飙升影响，但当前美国物价上涨并非主要由油价驱动，而且美国已成为净石油出口国，油价对美国经济的影响与过去不同。

劳斯表示，1969-1971年的通胀是因为当时美国经济以接近5%的增速持续增长了5年，与当下情形也不一样。1950-1951年的通胀发生在朝鲜战争期间，当时一些消费品生产企业转而生产军用物资，民众因担心供应短缺而抢购商品。眼下美国民众并未囤积商品，也不存在推动减少消费品生产的显著因素。

劳斯认为，1946-1948年的通胀与当前通胀成因最为相似，当时通胀上升是受到二战结束后需求释放和供应短缺影响。不过，两者也存在显著区别：二战期间美国实行了价格管制，1946年取消价格管制后物价飙升，而疫情期间未实行价格管制。

劳斯表示，目前美国长期通胀预期仍相对稳定，一旦供应链完全恢复，被压抑的消费需求趋于平稳，本轮通胀也会迅速回落。

美国劳工部公布的数据显示，5月美国CPI同比增长5%，创2008年8月以来最大同比增幅。