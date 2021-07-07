江华强：马国10至20万家中小企业倒闭或暂停营运

（早报讯）马来西亚中小型企业公会总会长江华强指出，从5月实施行动管制令3.0，直到目前的加强行动管制令（EMCO），约10万到20万家的中小企业倒闭或暂停营运至年底。

他说，业者在5月到6月都是零收入，现在应该差不多了，该倒闭的就倒闭，该关的就关了。

他周三（7日）对星洲网说，根据该会之前的调查显示，40%的中小企业将倒闭或暂停营运至年底。“如果是100万家中小企业，那就是大约10万到20万。这些行业包括旅游业，他们根本是零收入，大概关了90%，还有门市、私人教育和补习班也关了七七八八。餐饮业也是，大型的餐饮业根本不能生存，以及相关行业。

“另外30%中小企业因是从事必需品的应该没有面对多大的问题，至于另外的30%则处在边缘，没有关闭，但是在苦撑中。

他说，很多会员致电向他求助，他们已经拖欠员工2个月至3个月的薪金，没有办法缴纳员工的社险和公积金，担心被起诉，只能暂时关闭。一些则手头上没有现金，加上欠款太多干脆关闭。

他说，今年的情况和去年第一次实施的行管令不同，这一轮大家都没有现金，又看不到未来，不懂何时才可以开业。

江华强说，他一再强调政府不应该用这种封锁模式，而是应该通过监控疫情，这样既可疫情也能让经济活动开放，问题是当局不接受。