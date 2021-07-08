巫统撤回支持 促慕尤丁下台

（早报讯）巫统主席斯里阿末扎希周三（7日）宣布，巫统最高理事会会议议决一致决定，从即刻起撤回对首相慕尤丁的支持，并要慕尤丁体面下台，让新任首相上台。

据《东方日报》报道，阿末扎希周三晚在主持巫统最高理事会会后召开线上记者会时宣布这项决定。他会上更列出国盟政府的七项失败，包括无法有效应对疫情，无法复苏经济，让人民陷入水深火热之中。

阿末扎希表示，宣布这项决定是因为国盟无法完成喜来登政变后11天召开的会议中，巫统支持国盟的条件。他促请首相慕尤丁体面下台，让新首相上台，并主要专注于人民福祉、抗疫和接种疫苗的进度。他说，接任的新首相仅是短暂领导国家，一旦抗疫成功，便即刻劝谏国家元首举办全国大选。此外，他强调，巫统会遵从巫统代表大会的决定，不会支持公正党主席安华担任首相。

周三晚8时30分召开的巫统最高理事会会议，至周四凌晨12时45分会议才结束，历时逾四小时。据早前消息指出，至今已持续超过四小时的巫统最高理事会会议气氛紧张；据称是因为每名最高理事都有机会发表各自意见和立场，包括是否撤回对国盟政府的支持。

今年3月，巫统大会一致同意退出国盟政府，并交由党主席和最高理事决定适当时间。而当时巫统主席阿末扎希更恫言若政府再推迟大选，巫统就会在最迟8月退出国盟。早在今年初，与国盟“断交”议题就在巫统最高理事会被提出。

不过从巫统大会至今，巫统领导层在是否退出国盟政府的决定上出现不同声音，使到这项“断交”议题迟迟未有定案。