加时2比1吞‘丹’ 英格兰决战意大利

（早报讯）本地时间今晨（7月8日）的欧锦半决赛，在温布里出击的“三狮军团”英格兰，踢足120分钟以2比1险胜丹麦，杀入决赛硬撼意大利。

开赛后，英格兰采取主动，凯恩（Kane）从右路交出漂亮传中，斯特林（Sterling）差一步未能接应，错失良机。13分钟，斯特林在禁区起脚，但射门欠力度。丹麦逐渐抢回不少控球权，更在30分钟由达姆斯高（Damsgaard）轰入自由球，这也是英格兰本届欧锦赛首度失守。

英格兰失球后立即反扑，38分钟，斯特林门前劲射，施迈歇尔（Schmeichel）飞身扑出。1分钟后，萨卡（Saka）右路传中，克耶尔（Kjaer）情急下摆乌龙，两队上半场以1比1踢成平手。

52分钟，多尔贝里（Dolberg）在禁区顶劲射，过不了皮克福德（Pickford）的十指关。3分钟后，芒特（Mount）从右路开出自由球，马圭尔（Maguire）飞顶，施迈歇尔单手扑出。尽管三狮一直围攻丹麦，但都未能取得突破，双方维持1比1进入加时。

加时仍然是英格兰的天下，凯恩在右路起脚，被施迈歇尔封挡。104分钟，梅赫莱（Maehle）在禁区内对斯特林犯规送出罚球，凯恩操刀被施迈歇尔扑出，但补射得手，三狮最终以2比1险胜丹麦，自1966年夺得世界杯后，再次杀入大赛决赛。