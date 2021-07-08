特朗普宣布对三家网络公司发起集体诉讼

（早报讯）美国前总统特朗普周三（7日）宣布，他已对面簿、推特和谷歌母公司Alphabet Inc三家公司及其总裁发起集体诉讼，要求恢复他在相应网络社交平台的账号使用权限。

今年1月6日美国国会大厦骚乱事件后，面簿、推特以及谷歌旗下的YouTube平台先后封停了特朗普的账号。特朗普的团队7日在迈阿密向法庭递交起诉书，称上述三家公司“屏蔽他的账号，侵犯了美国宪法第一修正案保护的言论自由。

美国媒体报道，特朗普当天在自己位于新泽西州的一家高尔夫俱乐部举行记者会。特朗普本人是此次集体诉讼的首席原告，诉讼要求包括：被告赔偿原告损失、法庭宣布《通讯规范法案》第230条违宪、恢复特朗普和其他原告被封停或注销的网络社交平台账号。

美国《通讯规范法案》第230条规定，互联网服务商无需为第三方使用者的言行负法律责任，同时允许服务商出于善意考虑，自愿对冒犯性的内容进行限制，或者赋予他人技术手段限制冒犯性内容。特朗普担任总统时曾试图废除这一规定。

《纽约时报》指出，美国宪法第一修正案旨在保护公民的言论自由不被政府限制，面簿等网络社交平台不属于政府范畴。报道援引美国圣克拉拉大学法学院教授戈德曼（Eric Goldman）的评论称，将科技公司视为政府的延申显然不合逻辑，特朗普发起此次诉讼的想法“异想天开”。

《华尔街日报》也援引第一修正案律师艾布拉姆斯（Floyd Abrams）的观点，指出《通讯规范法案》第230条为网络社交平台提供了比第一修正案更周密的保护，没有理由认为国会提供这些保护是违宪的。他说，在这个案例中，第一修正案保护的对象是网络社交平台，而不是特朗普，他选择诉讼“极为轻率”。

美国有线电视新闻网（CNN）说，特朗普宣布发起诉讼后，他的团队立即开始募捐，同时征集更多的人捐款并成为原告。但以往关于网络社交平台封禁用户账号的诉讼，法院大多不予受理。报道说，特朗普在总统任上时曾打压那些对他政治形象不利的企业，此次诉讼是这种做法的延续。