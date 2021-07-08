安努亚指巫统最高理事会议没通过 促扎希说出实情

（早报讯）马来西亚联邦直辖区部长安努亚慕沙称，巫统主席阿末扎希在今日（7月8日）凌晨1时所宣布的事宜，并没有在巫统最高理事会议上讨论或通过，也不是他们在会议上达致共识的事。

因此，他促阿末扎希尽速说出实情，并发出能真正反映实情的文告，否则时日一长更加难以说得明白，对巫统不利。

他也说，在阿末扎希于凌晨1时做新闻发布会后，他便接到数位最高理事来电，告诉他阿末扎希的谈话，并没能反映会议结果。这意味着阿末扎希的言论，只是其个人意见，同时也坐实了阿末扎希的谈话，其实是在会议前便已做好的文稿，“证实最高理事又一次被戏耍了，这是很严重的事。”

安努亚慕沙曾任巫统及国阵总秘书。他今日在面簿专页贴文，指他一早在巫统区部主席的WhatsApp群组里，看到很多人都对阿末扎希的言论感到混淆，纷指那不是在最高理事会议里讨论与达致共识的事项。

“一些出席会议的最高理事也坦言，阿末扎希的声明，并没有反映昨晚最高理事会议的实情与结论。为什么类似的事情不断发生，明明说的是这回事，对外说的又是另一回事？”

他说，25名出席会议的最高理事已经说明，他们在会议上平和交流，开诚布公，虽然各有自己的立场，也没有针对任何事达致共识，更没有投票表决任何事，包括巫统是否要离开国盟政府，也没有达致共识。

安努亚说，据他所知，阿末扎希也曾逐一召见最高理事，向他们逐一了解“巫统退出国盟政府”的看法与立场。