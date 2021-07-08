巫统元老沙里尔：若慕尤丁下台 依斯迈可成代首相

（早报讯）巫统宣布撤回对首相慕尤丁的支持，国盟政府也跨台？巫统元老沙里尔认为，即使慕尤丁被推翻，已被任命副首相的巫统副主席依斯迈沙比里可以成为代首相，政府也不会动摇。

“依斯迈沙比里已是副首相，慕尤丁若下台，也已经有副手可以接任。”

沙里尔也是巫统新山区部主席。他今日在面簿贴文说，在这之前，因为只有高级部长，外界不晓得首相真正信任由谁来辅助自己，因此便会出现互相争执情况。

“现在很清楚了，依斯迈沙比里可以成为代首相，政府不会动摇，同时可回到党内部讨论。”

他指出，如果依斯迈沙比里有幸成为真正的首相，不要忘记像已故胡申翁被任命为首相后的12天，即1976年1月27日，以及前首相阿都拉被任命后的3天，即2003年12月3日，得到人民下议院的支持。

“慕尤丁不满巫统不支持他？但是，他是否获取到国会下议院的支持？”

沙里尔说，巫统最高理事会撤回对慕尤丁的支持，令他想起第12届全国大选，在宣布阿都拉应尽快辞去首相一职后，而慕尤丁继续留在部长内阁时，没有内疚或羞愧感。

“因此，巫统最高理事会的立场不应该让巫统部长对慕尤丁感到内疚或羞愧。”

“党的耻辱吗？那要拍拍胸口，问一问胃口了。如果胸中有原则和理念，那味道就清晣了。”