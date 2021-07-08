马国前首相纳吉建议组任期6个月过渡政府

（早报讯）马来西亚前首相纳吉表示，巫统最高理事会同意撤回对首相慕尤丁的支持是正确的决定，并认为应组建一个任期不超过6个月的过渡政府。

他说，让一个有期限及明确目标的过渡政府来帮助人民解决问题。

他今日（7月8日）在面簿发文说，以一个后门政府取代一个后门政府并非解决之道。“因此，我们需要一个有期限及明确目标的过渡政府。它的任期不能超过3至6个月，因为这也是一个微弱多数，非民选的政府。更何况，国会自动解散还有不到两年的时间。”

他认为，巫统最高理事会决定撤回对慕尤丁的支持（不是撤回对国盟政府的支持），让一个有期限和明确以解决冠病为目标的过渡政府，在国会解散前帮助人民，透过疫苗达到群体免疫后，再把委托交还人民，是一个正确的决定。

他说，这不只是最适合的举动，也是短期和长期造福人民和国家的唯一选择。

纳吉表示，这个解决方案也满足马来王室上个月的要求，即需要一个得到大多数人民信任和支持，非“政治青蛙”支持的稳定政府。

他说，如果国家出现会威胁到人民生存和国家经济复苏的大问题，我们需要即刻解决问题。

他揶揄：“如果右手断了，我们就治疗右手，不是包扎左腿，像国盟政府制止冠病那样。”

纳吉表示，人民已经被关了近6个月，没有收入且在行管令（MCO2.0、3.0、3.1）、全面封锁和加强行管令（EMCO）失败后，人民对国盟政府遏制冠病的努力已经失去信心。

“更令人震惊的是，大多数人民相信政府对抗冠病的努力，隐藏着一个为延长政权为目的的政治计谋。”

他说，一个不稳固，被称为后门、建立在背叛者和青蛙力量的微弱多数的政府，如果再持续一两年，人民和国家会更加不幸。

“时候到了，巫统和国阵不害怕面对人民。如果国盟和希盟认为他们拥有人民坚固的支持，并且能证明执政表现良好，那么他们也不必担心要面对人民。”