巫统消息：巫统部长续留国盟不会辞职

文 /
邓开平

发布 / 2021年7月8日 5:09 PM

多名巫统部长包括新任副首相兼国防部长依斯迈沙比里及外交部高级部长希山慕丁官车今早驶入首相慕尤丁私邸，商讨对策。（星洲网）
多名巫统部长包括新任副首相兼国防部长依斯迈沙比里及外交部高级部长希山慕丁官车今早驶入首相慕尤丁私邸，商讨对策。（星洲网）

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（早报讯）星洲日报探悉，多名巫统部长已向首相慕尤丁表达不会辞职的立场。巫统消息称，虽然巫统最高理事会会议决定有所争议，不过这不存在巫统部长是否会辞去官职一事。

消息称，巫统最高理事会议确实有谈论在国盟政府的形式，最后决定是继续留在国盟政府，只是撤回对首相慕尤丁的支持，因此巫统部长依然保留官职，也不会有辞职的事。

“虽然这也许不是最妥当的，但为了应付眼下的疫情，持续各种援助人民的计划，这也是最适当的安排了。巫统的决定，继续留在国盟政府里，因此不存在部长是否该辞职的问题。”

至于若不辞职，是否将受到党主席阿末扎希的对付，消息人士指这是假设性课题，纵使阿末扎希有权力援引党章，将不愿意辞职的部长交由纪律委员会发落，但他认为阿末扎希不会这么做，因为这将引发很大的后续反应。

消息称，多名巫统部长今天（7月8日）早上与慕尤丁会面，是跟阿末扎希今日凌晨发表的文告有关。“会面的部长也一一向慕尤丁表示不会辞职的立场。”

另据《星报》引述消息称，慕尤丁今日以分批方式会见多名部长，避免同时间不会太多人聚集。

据了解，第一批会见首相的是内政部长韩沙再努丁、首相署部长（法律事务）达基尤丁及总检察长依德利斯哈仑，他们约9时45分抵达，约上午11时离开。

第二批是新任副首相兼国防部长依斯迈沙比里、外交部高级部长希山慕丁及联邦直辖区部长安努亚慕沙，他们大约是上午11时30分陆续抵达慕尤丁私邸，约中午12时45分离开。

第三批是一些土团党及伊斯兰党的部长，还有一些国会议员。

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