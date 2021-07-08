巫统消息：巫统部长续留国盟不会辞职

（早报讯）星洲日报探悉，多名巫统部长已向首相慕尤丁表达不会辞职的立场。巫统消息称，虽然巫统最高理事会会议决定有所争议，不过这不存在巫统部长是否会辞去官职一事。

消息称，巫统最高理事会议确实有谈论在国盟政府的形式，最后决定是继续留在国盟政府，只是撤回对首相慕尤丁的支持，因此巫统部长依然保留官职，也不会有辞职的事。

“虽然这也许不是最妥当的，但为了应付眼下的疫情，持续各种援助人民的计划，这也是最适当的安排了。巫统的决定，继续留在国盟政府里，因此不存在部长是否该辞职的问题。”

至于若不辞职，是否将受到党主席阿末扎希的对付，消息人士指这是假设性课题，纵使阿末扎希有权力援引党章，将不愿意辞职的部长交由纪律委员会发落，但他认为阿末扎希不会这么做，因为这将引发很大的后续反应。

消息称，多名巫统部长今天（7月8日）早上与慕尤丁会面，是跟阿末扎希今日凌晨发表的文告有关。“会面的部长也一一向慕尤丁表示不会辞职的立场。”

另据《星报》引述消息称，慕尤丁今日以分批方式会见多名部长，避免同时间不会太多人聚集。

据了解，第一批会见首相的是内政部长韩沙再努丁、首相署部长（法律事务）达基尤丁及总检察长依德利斯哈仑，他们约9时45分抵达，约上午11时离开。

第二批是新任副首相兼国防部长依斯迈沙比里、外交部高级部长希山慕丁及联邦直辖区部长安努亚慕沙，他们大约是上午11时30分陆续抵达慕尤丁私邸，约中午12时45分离开。

第三批是一些土团党及伊斯兰党的部长，还有一些国会议员。