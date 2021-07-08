COVAX计划今年向非洲提供5.2亿剂冠病疫苗

（早报讯）冠病疫苗全球获取机制（COVAX）计划在今年向非洲提供5.2亿剂冠病疫苗。该组织表示，印度今年4月实施出口限制造成延迟后，疫苗供应量将从今年9月恢复。

路透社报道，COVAX疫苗保障机制执行负责人奥蕾莉亚·阮（Aurelia Nguyen）周四（8日）在世界卫生组织非洲地区组织的新闻发布会上说，到目前为止，COVAX计划已经向44个非洲国家提供了约2500万剂疫苗。但是，她对这个进展并不满意。

据报道，全球疫苗免疫联盟（GAVI）首席执行官3月初曾说，该联盟的目标是在2021年向非洲（总人口为13亿）提供7.2亿剂疫苗。

但是，当月晚些时候，全球最大疫苗制造国印度暂停了疫苗出口，而这对COVAX的疫苗供应造成了巨大影响。奥蕾莉亚说，COVAX一直在与印度政府和血清研究所进行谈判，并考虑在“在今年下半年”恢复供应。

截至2022年第一季度末，COVAX的目标是向非洲大陆提供近8.5亿剂疫苗。该大陆是全球疫苗接种率最低的地区。奥蕾莉亚补充说，这个新目标足以确保非洲各国约30%的人口接种冠病疫苗。

非洲国家将从COVAX的九种疫苗组合中获得剂量，当中包括阿斯利康、辉瑞、强生和莫德纳疫苗。