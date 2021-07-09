美国冠病例再升高 患者包括死亡病例多未接种疫苗

（早报讯）美国官员说，美国过去七天的冠病确诊病例再升高，几乎所有患者均未接种冠病疫苗，高度传染性的德尔塔变种冠病病毒现在是美国的主要冠病毒株。

路透社和美国之音综合报道，美国疾病控制与预防中心主任瓦伦斯基周四（8日）在简报会上说，最近几天约93%的确诊病例是在疫苗接种率低于40%的县出现。而近几个月的初步数据表明，99.5%的死亡病例没有接种疫苗。

瓦伦斯基说：“简单地说，就是在疫苗接种覆盖率低的地区，确诊病例和住院病例都在上升。”

她指出，最早的印度出现的德尔塔变种病毒（即B16172变种毒株）现在是美国最流行的变种毒株，占全国所有新增病例的一半以上，而这个比例在两个多星期前还是26%。德尔塔变种病毒在美国中西部和山区州的一些地区最多时占了新增病例的80%。

这种具有高度传染性的变异病毒也成为世界其他国家的主要冠病毒株。

瓦伦斯基表示，统计显示美国存在“两个事实”，冠病疫苗接种的努力使确诊病例、住院率和死亡人数都比1月份的高峰时期有大幅下降。她说美国目前完全接种疫苗的人数已经超过1亿6000万。

另一方面，有“新的令人担忧的趋势”显示，疫苗接种率最低地区的新增病例数量最高，德尔塔变种病毒的增加比例也最高。

她说，确诊病例激增的县代表着900万人口，“低接种率，加上高感染率和未能保护没有接种者的宽松缓解政策，肯定且非常不幸的将会导致更多人遭受不必要的痛苦。”

白宫冠病响应小组负责人齐恩茨表示，白宫正集中力量在疫苗接种和冠病治疗方面为阿肯色州、密苏里州、内华达州和伊利诺伊州等州提供联邦援助。