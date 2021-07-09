拜登：8月31日完成撤军 阿富汗人民必须决定自己的未来

（早报讯）美国总统拜登周四（8日）宣布，美国在阿富汗的军事任务将在8月31日结束，阿富汗人民必须决定自己的未来。

路透社和法新社综合报道，拜登当天在白宫强烈捍卫他让美军撤出阿富汗的决定。拜登说，美国已实现它在阿富汗的既定目标，既打击恐怖主义威胁。

拜登说，美国并不是“为了建立一个国家”而干预阿富汗。

拜登说：“我不会派新一代美国人去阿富汗作战”，他说：“我们正在结束美国最长的战争，但在阿富汗服役美军的勇气将永远是我们的荣耀。”

在这场将近20年的战争中，共有2448名美军阵亡，近2万1000名美军受伤。

不过拜登承诺，美国将继续支持阿富汗人民。

拜登也向因帮助美国军队而可能面临报复的阿富汗翻译人员保证，在美国“有你们的位置”。约1万8000名阿富汗人包括翻译、司机或承包商正在等待他们能否在美国定居的消息。

另一方面，阿富汗政府与塔利班代表周四结束在伊朗首都德黑兰举行的对话会。会后双方发表声明，一致认为战争不能解决阿富汗危机，应致力于政治解决当前危机。

自美国和北约军队5月1日开始撤离阿富汗以来，塔利班发动多轮攻势，频频与阿富汗政府军交火，当地安全形势不断恶化。

美军目前已经完成90%的撤军。