网上出现“全体国阵议员”声明支持慕尤丁任相 纳吉质疑

（早报讯）马来西亚网络出现一份代表“所有国阵国会议员”声明，宣称全体一致支持慕尤丁担任首相，然而声明完全没有联署人名单，也没有采用国阵信头。

巫统国会议员安努亚慕沙接受“当今大马”访问时承认是联署的一员，但其余国阵议员都含糊以对。

网媒“自由今日大马”说，马国副首相依斯迈沙比里证实该声明是“真的”。

“当今大马”联系国阵总秘书兼霹雳邦咯岛州议员赞比里，但没有收到回覆。

“当今大马”至周四（8日）截稿，无法确认该声明是否属实，能否代表全体国阵议员的立场。

该声明志期7月8日，抬头写明是“国阵国会议员媒体声明”，其中表明全体国阵国会议员一致支持国盟政府继续掌政，也支持慕尤丁继续担任首相，以推广惠民政策。

声明还说，国阵这一立场是根据巫统最高理事会议决，即巫统议员若面临国会投票议案，可以自行决定是否投票支持慕尤丁续任首相。

马国前首相纳吉质疑声明是否属实。

纳吉在面簿发文说：“我是国阵国会议员，我什么时候决定违反最高理事会的决议了？”他还说，想知道有哪些国会议员联署支持声明。

这是第二次出现以全体国阵议员名义发布的声明。

6月23日，巫统通讯组在WhatsApp媒体群组发通告说，所有国阵国会议员与正副部长同意国会须尽快召开，并保证到时不会支持任何不信任动议。

文告最初是由巫统副主席依斯迈沙比里的办公室发出，署名依斯迈沙比里一人。但数小时后，巫统通讯组一名职员澄清，文告是代表全体国阵国会议员与正副部长的立场。