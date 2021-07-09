反对撤回对慕尤丁支持 国阵成员：先防疫后谈政治

（早报讯）“透视大马”探悉，马来西亚国阵成员党不支持撤回对首相慕尤丁的支持。

巫统主席阿末扎希周四（8日）凌晨宣布撤回对首相慕尤丁的支持，使得刚刚走马上任的副首相依斯迈沙比里进退两难。但来自国阵的消息说，线上召开的巫统最高理事会，仅有5名最高理事同意撤回对国盟政府的支持，其余最高理事希望先控制疫情，之后才谈论政治。

消息指出，巫统最高理事会让巫统国会议员自行决定是否撤回对国盟的支持。

消息说，阿末扎希在主持巫统最高理事会会议前，先与国阵成员党咨询和征求意见，唯马华和国大党皆不同意，希望可以支持国盟政府直至解决疫情和经济问题。最后，阿末扎希在巫统最高理事会会议后就作出宣布，让不少巫统国会议员感到错愕。

国阵消息表示，依斯迈沙比里出任副首相和外交部长希山慕丁升任高级部长，是由国阵向首相慕尤丁献议，以稳定政局。

慕尤丁由于健康欠佳，同意由依斯迈沙比里出任副首相，因为后者是资深和高级部长，同时可以传达国阵的立场。

消息人士分析，依斯迈沙比里可能联同不支持撤回支持国盟的国会议员施压阿末扎希，依斯迈沙比里已陆续召见巫统国会议员，以了解各人的想法。

另一个消息指，阿末扎希和前首相纳吉是主张要撤回对国盟的支持，这一些“官司派”与“当官派”持不同意见，前者因本身的案件即将宣判而狗急跳墙。

国阵消息透露，国阵成员党不赞成在疫情肆虐时期，政治再生变，有可能倒戈支持依斯迈沙比里和希山慕丁，毕竟巫统部长都不赞成现阶段离开政府，或举行大选。

“国阵成员党曾质问阿末扎希，撤回对国盟的支持后，国阵是否有信心赢得来届大选，或是否有把握可以有足够的议员支持组新政府？”

“巫统是否与民主行动党和人民公正党合作？否则，巫统肯定没有足够的人数支持。”

国阵消息表示，马华与国大党目前等待巫统解决党内矛盾后，才在国阵最高理事会做出决定。

也有消息分析称，巫统国会议员不能单方面跟随阿末扎希的宣布，因为，当初巫统、马华、国大党和成员党都是在国阵旗帜下竞选，所以这些巫统国会议员是国阵国会议员，撤回支持必须得到国阵最高理事会的决定。