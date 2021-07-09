辉瑞寻求美国授权使用疫苗追加剂 美国：目前不需要

（早报讯）美国制药商辉瑞公司计划要求美国监管机构于8月给予其冠病疫苗加强剂的使用授权。

路透社报道，辉瑞首席科学家多尔斯滕（Mikael Dolsten）周四（8日）表示，这是因为证据显示在接种辉瑞-BioNTech疫苗六个月后，感染冠病的风险将会增大，而且具有高度传染性的德尔塔变种冠病病毒正在蔓延。

多尔斯滕受访时指出，最近以色列报告辉瑞-BioNTech疫苗的有效性下降，主要是针对在1月份和2月份接种的人。以色列卫生部说，该疫苗预防感染和症状性感染的有效性在6月份下降至64%。

多尔斯滕说：“辉瑞疫苗预防德尔塔变种病毒是高度有效的。但在接种六个月后，可能会再次面对感染风险，因为一如我们的预测，它的抗体会减弱。”

然而，美国食品与药物管理局（FDA）和疾病控制与预防中心（CDC）发表联合声明说，已完成冠病疫苗接种的美国人现阶段不需要接种疫苗追加剂。一些科学家也对接种追加剂的必要性表示质疑。

不过，FDA和CDC也表示，“如果科学能够证明完成疫苗接种的人需要接种追加剂，我们到时候会予以批准。”

辉瑞周四并没有发布以色列的全套数据，但承诺会很快发布。

多尔斯滕说：“这是一个小数据集，但我认为它的趋势是准确的，考虑到德尔塔变种病毒是我们所见到传播力最强的变种病毒，它可能会使接种疫苗六个月的人被病毒感染或出现轻度疾病。”