IMF执董会批准新一轮特别提款权分配方案

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）执董会已批准了规模为6500亿美元（约8800亿新元）的新一轮特别提款权（SDR）普遍分配方案。

新华社报道，IMF总裁格奥尔基耶娃周五（9日）发表声明说，IMF执董会周四批准的这项方案，将是IMF历史上规模最大的特别提款权分配，目的是满足全球在上世纪30年代大萧条以来最严重危机期间对储备资产的长期需求。

新一轮特别提款权分配方案将提交给IMF理事会审议，如果获批，预计8月底前完成分配。

格奥尔基耶娃指出，特别提款权分配将增强IMF所有成员的流动性，扩大其储备规模，树立信心，并提高全球经济的韧性和稳定性。2009年的特别提款权分配为各国从全球金融危机中复苏作出了重要贡献，新一轮分配将带来类似效益，特别是有助于IMF成员应对冠病疫情。

格奥尔基耶娃表示，未来几个月，IMF将继续与成员积极沟通，以确定富裕成员自愿提供特别提款权、支持贫穷和脆弱国家的可行选项，此举有助于贫穷和脆弱国家从疫情中复苏，实现有韧性的可持续增长，同时促进全球经济复苏。

根据IMF相关规定，特别提款权分配方案须获得IMF理事会总投票权85%以上的投票支持，在获得批准21天后正式生效。普遍增发的特别提款权将根据IMF成员所占的份额比重进行分配。IMF上一次分配特别提款权是在2009年9月。

特别提款权是IMF于1969年创设的一种国际储备资产，用以弥补成员官方储备不足。2015年11月30日，IMF宣布将人民币纳入特别提款权货币篮子，与美元、欧元、日元和英镑共同构成新的货币篮子。2016年10月1日，人民币正式加入特别提款权货币篮子。