缅甸选举委员会公布2020年大选舞弊情况的调查结果

（早报讯）缅甸选举委员会周四（8日）公布了对2020年大选中舞弊情况的调查结果，发现大选中的错误多达1100多万处。

根据对315个镇区的选民名单和选票的对比调查，发现错误超过1130万处，其中包括无身份证人员参加投票，同一身份证人员在选民名单上出现两到三次以及未成年人员参与投票等情况。

缅甸于2020年11月8日举行多党制大选，执政党民盟在此次大选中获得压倒性胜利。但是大选之后，缅甸军方和巩发党认为大选中存在严重舞弊情况，而民盟政府拒绝对大选结果进行调查。

这次对大选结果的调查自2月16日开始，到7月7日结束，为期近五个月。

缅甸军方与民盟围绕大选结果产生分歧，军方认为大选存在舞弊行为，要求选举委员会展开调查，幷推迟召开新一届联邦议会会议。今年2月1日凌晨，缅甸总统温敏、国务资政翁山淑枝及民盟部分高级官员被军方扣押。缅甸军方随后宣布实施为期一年的紧急状态，国家权力被移交给国防军总司令。2月2日，缅甸国防军总司令部宣布成立国家管理委员会，国防军总司令敏昂莱任委员会主席。

在接管政权后，军方承诺一年后举行选举，幷向获胜的政党移交权力。4月9日，在内比都举行的新闻发布会上，缅甸军政府发言人绍敏通将军表示，预计将会在两年内举行选举。