海地总统遇刺案嫌犯称目标是绑架而非杀害

（早报讯）据海地报纸《Nouvelliste》援引参与调查的法官的话报道，在海地因总统莫伊兹遇刺案被捕的美国公民在审讯中表示，雇佣兵没有被下达杀死莫伊兹的任务。

据俄罗斯卫星网周五（9日）消息，被捕的嫌疑人中有两名海地裔美国人——詹姆斯·索拉热和约瑟夫·文森特。

法官诺埃尔（Clement Noel）表示：“他们说自己是翻译。雇佣兵的任务是根据调查法官的传票逮捕总统莫伊兹，而不是杀死他。”二人指的具体是什么传票，未作解释。

索拉热说他是在网上找到了这份工作。他表示，他于一个月前来到海地，雇佣兵则是三个月前就到了。

另据海外网引述海地《新闻人报》8日报道，海地司法部门称，警方从总统莫伊兹遇刺案嫌犯手中缴获了武器弹药、莫伊兹住所的监控录像和其私人支票。两名被捕嫌犯供述称，他们在网上接到这项任务，目标是绑架而不是杀害莫伊兹。

哥伦比亚国防部长此前表示，该国退役军人涉嫌参与杀害莫伊兹。

海地国家警察8日称，共有28名嫌犯参与了刺杀，其中26人为哥伦比亚人，两人为海地裔美国人。其中15名哥伦比亚人和两名美国人被捕，三名哥伦比亚人被射杀，另有八人在逃。

7月7日凌晨，海地总统若弗内尔·莫伊兹在家遇刺身亡，总统夫人马丁尼·莫伊兹重伤。总理克劳德·约瑟夫的办公室表示，刺杀莫伊兹的是外国雇佣兵。全国实行为期15天的戒严。