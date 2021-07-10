报告：疫苗接种推动美国经济强劲增长

（早报讯）美国联邦储备委员会周五（７月9日）发布的半年度货币政策报告称，疫苗接种推动了美国经济的重启和强劲增长，但冠病疫情仍持续给经济带来压力。

美联储在报告中表示，今年上半年，在疫苗接种计划的推进中和美联储宽松的货币和财政政策支持下，美国经济增长强劲。不过，疫情给经济带来的压力仍在，美国就业仍低于疫情暴发前的水平。

报告指出，美国就业市场继续从疫情的冲击中复苏，但是劳动力需求的增长速度已超过劳动力供给的恢复速度，造成就业岗位空缺增加、工资面临上行压力。相比2020年下半年，本次报告期间的劳动力参与率升幅不大，这与退休加速、个人看护责任加重以及担忧工作中的感染风险等因素有关。

报告还称，材料供应短缺、招工困难等问题限制了许多行业活动，生产商和分销商面临瓶颈考验，个人消费支出物价指数持续攀升，扣除食品及能源项目的核心通胀率5月为3.4%。预计随着暂时性因素逐渐消失，经济生产将会提速，价格压力会出现缓和，通胀率将随之下降。

美联储在报告中重申，其将利率维持在接近零的水平不变以及维持每月资产购买速度的宽松货币政策，将继续为经济提供“强有力支持”，直至经济完全复苏。不过，若通胀率一直在高水平不放缓且长期通胀预期持续高于长期通胀目标，美联储称，这种情况下有可能对货币政策进行调整。

据彭博社报道，这份半年度货币政策报告是在美联储主席鲍威尔出席国会听证会之前发布，鲍威尔下周将分别在众议院金融服务委员会和参议院银行业委员会的听证会上陈述这份报告。