马国连续两天新增病例超过9000起 文 / 范晓琪 发布 / 2021年7月10日 3:59 PM 更新 / 2021年7月10日 4:05 PM 马国落实新一轮全面封锁超过一个月，但新增确诊病例不减反增，卫生部长阿汉峇峇解释，这是因为当局在落实加强行动管制令（行管令）的地区，特别是雪兰莪州扩大筛检所致。（路透社） 字体大小: 小 中 大 （早报讯）马来西亚单日新增确诊病例连续两天录得历来最高，今天（7月10日）新增9353起，比昨天的9180起更高。 马国落实新一轮全面封锁超过一个月，但新增确诊病例不减反增，卫生部长阿汉峇峇解释，这是因为当局在落实加强行动管制令（行管令）的地区，特别是雪兰莪州扩大筛检所致。 他举例，雪州多个加强行管令地区7月6日进行了2万5005次筛检，比前一天的1万9614次多。 根据卫生总监诺希山的声明，今天雪州新增4277起确诊病例，依然是全马最多。马国至今累计82万7191起确诊病例。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚 卫生部长 诺希山 冠病19 雪兰莪州 东京奥运会允许观众入场的赛场只剩三个 英格兰出战欧锦决赛前夕 英女王与首相送上祝福