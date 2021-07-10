马国连续两天新增病例超过9000起

（早报讯）马来西亚单日新增确诊病例连续两天录得历来最高，今天（7月10日）新增9353起，比昨天的9180起更高。

马国落实新一轮全面封锁超过一个月，但新增确诊病例不减反增，卫生部长阿汉峇峇解释，这是因为当局在落实加强行动管制令（行管令）的地区，特别是雪兰莪州扩大筛检所致。

他举例，雪州多个加强行管令地区7月6日进行了2万5005次筛检，比前一天的1万9614次多。

根据卫生总监诺希山的声明，今天雪州新增4277起确诊病例，依然是全马最多。马国至今累计82万7191起确诊病例。