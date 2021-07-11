彭亨九天内砍倒约1.5万棵猫山王榴梿树

（早报讯）彭亨州森林局表示，执法人员九天内砍倒劳勿峇都达南森林保留区内约1.5万猫山王榴梿树。当局对这么短时间内能清除这么多榴梿树也感意外。维权组织则指政府的做法是在疫情日益严重之际将榴梿种植户“推下山崖”。

彭亨州森林局负责执法的助理主任诺阿兹林告诉《大都会日报》，当局7月3日开始清理非法种植在森林保留地的榴梿树。“我们之前估计摧毁行动约需一个月。但没预料到九天内就成功砍伐非法榴梿芭内几乎所有1.5万棵榴梿树。我们为快速完成任务而引以为傲。”

他说，森林局过后将分阶段重新种植2万多棵森林树木。当局指种植户非法占用政府的森林保留地种植榴梿。据了解，大约有20名农民在这片占地约0.4公顷的土地种植榴梿。

当局砍倒的榴梿树，都是种植多年且已经开始结果的榴梿树，这引起种植户非常不满。因此当局砍伐榴梿树时，警方也派人持枪在现场警戒。

维权团体抢救猫山王联盟（猫联）主席郑益清今天发布声明表示，当局“引以为傲”的说法极其残忍和令人心寒。他说，对森林局而言，1.5万棵榴梿树许只是冷冰冰的数字，但对数十户种植户而言来说，却是他们唯一的生计。“这也是我们撑过疫情唯一的希望。彭亨州政府的无情执法宛如将农民推下悬崖，让农民陷入困境的深渊。”