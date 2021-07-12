欧锦赛 点球不敌意大利 英格兰冠军梦碎

（早报讯）本地时间今晨（7月12日）举行的欧锦大决赛，意大利在点球大战以3比2击败英格兰，总比分以4比3夺冠，时隔53年再次捧起欧锦赛冠军。坐镇主场的“三狮军团”英格兰无法打破长达55年的冠军魔咒，未能在主场球迷面前捧杯。

卢克·肖（Luke Shaw）开赛117秒闪击，帮助英格兰取得梦幻开局，他在后场断球后立即策动反击，凯恩（Kane）分到右路，特里皮尔（Trippier）传中，卢克·肖冲至小禁区边凌空抽射，三狮闪电破门，这个进球也成为欧锦决赛史上最快进球。

35分钟，基耶萨（Chiesa）在中场起动，摆脱菲利普斯（Phillips）的紧缠后，在禁区顶起左脚但偏出。英军防守坚固，上半场以1比0领先意大利。

意大利易边后围攻英格兰，并在55分钟以贝拉尔迪（Berardi）换入表现低迷的伊莫比莱（Immobile）。

2分钟后，因西涅（Insigne）在小禁区边窄位施射，皮克福德（Pickford）挡出。

66分钟，意大利发动角球攻势，维拉蒂（Verratti）头槌攻门，皮克福德扑到再中柱，博努奇（Bonucci）补射破门，意大利追成1比1。据数据统计，34岁71天的博努奇是欧锦决赛历史上最年长的进球者。

两队在常规赛无法再进球，加时30分钟，双方互有攻守，但未有进球，需以残酷的点球战定出冠军。

英格兰的拉什福德（Rashford）点球中框、桑乔（Sancho）和萨卡（Saka）的点球被意大利门将唐纳鲁马（Donnarumma）扑出，意大利的贝洛蒂（Belotti）和约尔吉尼奥（Jorginho）的点球也被皮克福德补出。意大利最终以3比2取胜，史上第二度赢得欧锦赛冠军。