韩政府吁民众严守最高级防疫措施

（早报讯）韩国中央应急处置本部社会战略组组长孙映莱周一（12日）说，民众在今后两周内严格遵守第四级防疫响应措施尤为重要，并呼吁全民积极配合防疫措施。

韩联社报道，孙映莱在例行记者会上表示，尽管第四级防疫响应措施会给国民、社会带来影响，但政府决定在首都圈实施该措施，旨在遏制疫情扩散。根据第四级响应措施，晚上6时后三人以上聚集被禁止。但若两人以上聚会增加，恐难取得预期效果。若能在两周内有效遏制疫情扩散，加上55至59岁人群本月26日起接种疫苗，疫情有望得到有效控制。

本月12日至25日，韩国首都圈地区启动新版防疫响应措施最高级第四级响应。据此，晚上6时后三人以上聚集被禁止，晚上6时之前只允许四人以下聚会。婚礼和葬礼只允许亲属参加。

部分人士指出，第四级防疫措施禁止在健身房、乒乓球场等大部分室内体育设施使用浴室，但室外高尔夫球场除外。孙映莱对此表示，防疫部门曾认为室外体育设施的传染风险不高，并没有注意到浴室等细节，因此有关部门正在重新讨论相关事宜。

另外，孙映莱表示，随着疫情长期化，新加坡、英国等国家对防疫政策加以修改，从遏制确诊病例发生转为减少重症患者和死亡病例。韩国暂无更改相关内容的计划，并将密切关注疫情走势后慎重做出判断。