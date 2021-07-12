英格兰黑人球员踢失点球遭辱骂 英国首相谴责种族歧视

（早报讯）英格兰足球队在欧锦赛决赛输给意大利后，该队几位踢失点球的黑人球员遭受种族歧视辱骂。当地时间12日，英国首相约翰逊对黑人球员输球后遭受的种族主义侮辱表示谴责。

在本届欧锦赛决赛中，英格兰球员拉什福德（Rashford）、桑乔（Sancho）和萨卡（Saka）三名黑人球员，因在点球大战中未能得分，在社交媒体上遭到种族歧视辱骂。

约翰逊在个人社交媒体上发文说，这支英格兰球队应被誉为英雄，而不是在社交媒体上遭受种族歧视。那些恶言相向的人应该为自己感到羞耻。

同时，伦敦市长也呼吁社交媒体公司采取更多行动，追究在网上发表恶性帖子者的责任。他表示：“足球或其他任何地方，都绝对不允许种族主义。”

英足总在声明中表示，对社交媒体上针对英格兰球员的种族歧视感到震惊，强烈谴责一切形式的歧视。他们将继续尽其所能消除比赛中的歧视，但也恳请政府迅速采取行动，并引入适当的立法。此外，他们还呼吁社交媒体公司加大力度，采取问责制。

警方也表示，已经注意到社交媒体上大量针对球员的攻击性和种族主义言论，警方不会容忍这种行为，将进行调查。

英国警方12日表示，在决赛举行当日他们以各项罪名逮捕了49人，另有19名警察在维持秩序中受伤。