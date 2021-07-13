英国政府确认7月19日如期实施最后阶段解封

（早报讯）英国政府周一（12日）正式确认，英格兰地区将按计划于19日开始实施最后阶段“解封”，同时呼吁民众继续做好冠病疫情防护。

新华社和路透社综合报道，英国首相约翰逊当天在疫情发布会上说：“冠病大流行还没有结束”，解封并不意味着生活完全恢复到疫情前状态。

约翰逊呼吁民众保持警惕，继续做好疫情防护，替自己和他人着想。

约翰逊说：“我希望解封路线图是不可逆转的——这是我们一直希望的，但要实现不可逆的解封，我们也一再强调必须保持警惕。”

根据英国政府发布的最后阶段解封计划，政府将取消有关戴口罩的规定，不再限制社交聚集人数；除一些特定场所外，不再要求保持1米以上社交距离；所有经营场所可恢复营业；不再要求居家办公等。

英国政府周一还发表声明说，尽管解封后将取消有关戴口罩的规定，但政府仍建议民众在公共交通工具等拥挤的公共空间戴口罩；鼓励大型活动主办方使用“冠病状况证明”等防控可能的传播风险；此外，有关被确诊感染者须进行隔离等防疫规定将继续执行。

根据英国政府此前公布的计划，如果疫情形势发展符合评估标准，英格兰地区最后阶段解封措施将于7月19日实施。英国政府将于12日正式确认是否按计划实施最后阶段解封。

英国政府12日发布的数据显示，该国当天新增冠病确诊病例3万4471起，累计确诊515万5243起；新增死亡病例6起，累计死亡12万8431起。