法国健康通行证扩大使用 逾90万人火速预约接种

（早报讯）法国数十万人得知从8月起，进入酒吧和餐厅都须出示包含已接种冠病疫苗的“健康通行证”，纷纷上网预约冠病疫苗接种，预订人数破纪录。

路透社报道，法国总统马克龙周一（12日）晚宣布了一系列新防疫措施，包括强制医护人员接种冠病疫苗等；其中一项规定是从7月21日起，12岁以上法国人进入超过50人的文化或游乐场所时必须持“健康通行证”。

而从8月开始，健康通行证的使用范围扩大到咖啡馆、餐厅、购物中心、飞机、火车、长途客车和医疗机构等。健康通行证包含持有者已接种冠病疫苗或核酸检测结果呈阴性等信息。

在马克龙刚做出宣布后，法国在线医疗预订网站Doctolib及手机应用涌入了大量用户。

Doctolib总裁兼联合创始人尼奥斯-夏图（Stanislas Niox-Chateau）说，在马克龙宣布新措施的几分钟后，750万人就登录Doctolib网站。他说，周一晚上有超过90万人预约了接种疫苗的日期。”

马克龙周一说，随着德尔塔变种冠病病毒（即B16172变种冠病病毒）在全球快速蔓延，法国面临疫情强烈反弹的危险。由于德尔塔毒株的传染性是原始病毒的3倍，严重影响未接种疫苗人群，必须为尽可能多的人接种疫苗。

马克龙宣布，所有与脆弱人群接触的人员必须接种冠病疫苗，包括医院、诊所、养老院等机构的工作人员，以及因工作需要与脆弱人群接触的专业人士和志愿者。马克龙要求这项措施立即展开，9月15日后将进行检查，并对不接种疫苗的人员进行惩罚。

从今年秋季开始，法国政府也将停止为公民支付冠病检测费，唯提供处方者享有豁免。