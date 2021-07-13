美报告点名批评缅甸中国等六国的种族灭绝和暴行

（早报讯）美国发布报告，点名批评缅甸、中国、埃塞俄比亚、伊拉克、叙利亚和南苏丹这六个国家正在发生的种族灭绝和暴行。

美国之音报道，美国国务卿布林肯周一（12日）发布一份关于防止种族灭绝和暴行的年度报告时说：“今年的报告首次直接详细描述了发生在缅甸、埃塞俄比亚、中国和叙利亚等特定国家的暴行。这些地方代表了我们议程上最严峻的外交政策挑战。”

布林肯说：“我们将利用一切我们可以利用的手段，包括外交、对外援助、事实调查图、财政和接触，以及像这样的报告试图阻止这些暴行。”

他说，这份报告提高人们的认识，并使我们能够带来协调一致的国际压力和反应。

今年1月，布林肯确认中国对新疆维吾尔人犯下了种族灭绝和反人类罪行。美国国务院继续限制那些据信对拘留或虐待穆斯林少数民族负责的中国官员的签证。

美国、欧盟、英国和加拿大对两名参与侵犯人权的中国官员进行了制裁。数十家中国公司也因在新疆践踏人权的行为而被列入美国实体名单。

一些专家说，防止种族灭绝不仅是一种道德责任，也是国际法规定的一项义务，但也指出了一些局限性。

“种族灭绝观察”组织（Genocide Watch）创始主席斯坦顿（Gregory Stanton）说：“种族灭绝行为是美国联邦法院普遍管辖的罪行。无论在哪里犯下种族灭绝罪行，作恶者都可以在美国联邦法庭受到审判。”

但他表示，这些作恶者“必须身在美国，因为美国法庭不会缺席审判任何人”。

塔夫茨大学弗莱彻学院国际法助理教授达嫩鲍姆（Tom Dannenbaum）受访时说：“美国1988年批准的《防止及惩治灭绝种族罪公约》要求各国防止并惩治种族灭绝行为。但是防止的责任并不包括为此目的而在国外使用武力的权力。”

达嫩鲍姆说，尽管中国和美国以及其他150个国家都是《防止及惩治灭绝种族罪公约》的缔约国，但北京政府对该公约的一项条款提出了保留意见，阻止了在国际法院展开控诉中国的法律案件的可行性。

在缅甸问题上，美国在缅甸2月1日发生军事政变后对缅甸军方领导人进行了制裁，并暂停了与它的军事接触。政变领导人包括许多在2016年和2017年在若开邦对罗兴亚人犯下暴行的人，美国认定这是种族清洗行为。

在缅甸发生军事政变后，美国还将缅甸人在美国的临时保护身份延长了18个月，同时呼吁缅甸政权将权力交还给民主选举的政府，并停止杀害和袭击抗议者。

今年3月，布林肯将埃塞俄比亚提格雷地区发生的暴行称为种族清洗。美国限制对埃塞俄比亚的某些非人道主义援助，并对该国实施新的国防贸易控制。

“两项评估都在进行中。我们正在将事实和法律评估结合在一起，两者都得到了非常积极的考虑，”这位美国最高外交官周一在被问及美国政府是否决定将在提格雷和缅甸针对罗兴亚人犯下的暴行称为反人类罪或种族灭绝时说。

但是种族灭绝观察组织的斯坦顿批评美国国务院，指国务院的律师阻止认定很多其他国家犯下了种族灭绝罪行。

斯坦顿周一在写给美国之音的电邮中写道：“在卢旺达种族灭绝期间的三个月里，他们拒绝称之为种族灭绝。他们仍在阻止承认缅甸对罗兴亚人实施了种族灭绝。他们阻止承认尼日利亚正在对基督徒实施种族灭绝。”

《2018年埃利·威塞尔预防种族灭绝和暴行法案》在2019年1月14日被签署成为美国法律。该法要求根据对持续的暴行和面临暴行风险的国家的全球评估，就美国政府预防和应对暴行的努力做出更新报告。