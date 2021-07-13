泰国轻症冠病患者获准回家隔离和自我检测

（早报讯）泰国政府为减轻首都医疗体系和冠病监测站的压力，决定允许轻症状冠病患者在家中自我隔离，并采用检测试剂盒进行自我检测。

路透社报道，泰国目前主要使用定量反转录聚合酶链式反应（RT-PCR）检测法，但在疫情“震中”的曼谷，检测站总是大排长龙，迫使当局重新思考追踪病毒的方法。

根据周二（13日）发布的泰国《王室公报》，准确性不及RT-PCR检测法的快速抗原检测试剂盒下周就会在商店出售。

泰国食品与药物管理局官员说，政府竭力确保试剂盒的价格维持在民众可负担范围，每盒售价约100泰铢（约4新元）。

另外，泰国当局也批准无症状者或轻度症状者回家或在社区设施进行隔离。目前当地的单日确诊病例数动辄超过9000起，医疗资源已不敷使用。

泰国周二通报新增确诊病例8685起，新增死亡病例56起，累计确诊达35万3712起，累计死亡2847起。其中大部分病例都是在4月初暴发新疫情后增加的病例。

泰国官员表示，传染性更强的德尔塔变种冠病病毒（即最早的印度出现的B16172变种毒株）促使新一波疫情越演越烈。以曼谷近期出现的病例为例，57%的患者都是感染了德尔塔变种病毒。曼谷一个建筑工地甚至出现了同时感染两种变种冠病病毒的病例。