悉尼新增89起确诊病例 每封城一周澳损失70亿澳元

（早报讯）澳大利亚周二（13日）报告，最大城市悉尼新增89起冠状病毒确诊病例，增幅稍缓，但在传染力强的变异病毒德尔塔的威胁下，封锁仍可能延长。经济专家指出，悉尼每封城一周，澳大利亚经济便损失70亿澳元（70.72亿新元）。

悉尼为第一大州新南威尔士州首府，州长格拉迪斯·贝雷吉克利安(Gladys Berejiklian)在电视新闻发布会上警告，悉尼的500多万居民不要自满。路透社引述她说，89起新病例虽是较周一112起的新高峰来得少，但是，“一天的病例谈不上是趋势，数字会继续反弹。”

悉尼大都会区的封城已延续三周。另据澳大利亚广播公司中文网引述经济师的预测报道，悉尼大都会区每封城一周就会导致澳大利亚经济损失10亿澳元。

国际投资管理公司安保资本（AMP Capital）首席经济师肖恩·奥利弗（Shane Oliver）指出，封锁对企业的影响将是严重的，因为新南威尔士州是全国的经济引擎。新州封城时间越长，国家经济复苏和“减少失业方面进展缓慢”的问题就会拖得越长，尤其是受到疫情打击的工人和企业不再能够享受留工津贴JobKeeper。新州占澳大利亚国民生产总值的三分之一。

奥利弗认为，新州在几周前就应该开始封城，他说：“所有这一切的关键是，你要把经济损失降到最低，（就得）把封锁保持得越紧越短越好。要做到这一点，唯一的办法就是预先采取强硬的封城措施。”

澳大利亚总理莫里森和贝雷吉克利安以及联邦和新州国库部长12日晚间敲定了一项经济纾困方案，帮助企业保持现金流，这样雇主就不会在封锁期间裁员。