美国通过替换华为等中国设备最终计划 

（早报讯）美国联邦通信委员会（FCC）通过一项最终计划，为美国运营商拆除华为、中兴等中国企业制造设备的费用提供报销。

美国之音报道，联邦通信委员会周二（13日）表决并一致通过了一项价值19亿美元（约26亿新元）的计划，为美国通信运营商从其电信网络中拆除华为和中兴等被认为威胁美国国家安全的中国公司生产设备的费用提供报销。

联邦通信委员会去年认定华为和中兴公司对美国的通信网路构成了国家安全的威胁，禁止美国公司利用美国政府83亿美元的经费采购这些公司生产的设备。委员会于去年12月颁布规定，要求美国运营商“拆除并替换”华为和中兴的设备。

联邦通信委员会代主席罗森沃西（Jessica Rosenworcel）说：“这些设备可能被外国行为者操纵、破坏或控制的严重危险。”

她说：“我们将对网络、基站（base station）、路由器（router）逐一进行评估，直到我们排除可能损害国家安全的设备。这是一项艰巨的任务。”

这对乡村通信运营商来说是个很大的议题，因为他们面临很高的代价，又难以找到工人来拆除这些设备。

联邦通信委员会的最终命令将符合费用报销要求的运营商范围，从客户少于200万的运营商扩大到用户在1000万以下的运营商。

联邦通信委员会2020年9月估计，从美国通信网络中拆除华为和中兴公司生产的设备并用其他设备替代，需要18亿3700万美元的费用。

联邦通信委员会6月表决同意推动一项计划，禁止批准美国通信网络中使用被认为存在国家安全威胁的中国公司制造的设备。委员会并将吊销之前发给中国公司的设备批准授权。

联邦通信委员会今年3月认定华为、中兴、海能达通信、杭州海康威视和浙江大华科技这五家中国公司对美国国家安全构成威胁，美国政府2020年8月禁止联邦政府从这五家中国公司采购任何产品与服务。