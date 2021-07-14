美国6月份CPI环比涨幅创13年来最高

（早报讯）美国6月份美国消费者价格指数（CPI）环比上涨0.9%，是2008年6月份以来最大环比涨幅，显示成本上升继续加剧通货膨胀压力。

新华社报道，美国劳工部周二（13日）公布的数据显示，6月份美国CPI同比增长5.4%，剔除波动较大的食品和能源价格后的核心CPI同比涨幅达4.5%，是1991年11月以来最大同比涨幅。当月二手车价格环比攀升10.5%，成为拉动当月CPI上涨的主要因素之一。

同时，随着冠病疫苗接种率提升、各州对经济活动限制逐步放宽，酒店住宿、汽车租赁、服装和机票等消费类别价格也明显回升。

分析人士认为，近几个月美国CPI同比大幅攀升，部分原因在于“基数效应”。2020年3月至5月疫情暴发期间CPI大幅回落，导致可比数据处于相对低位，由此带来的同比涨幅短期内有望见顶。

但与此同时，随着美国经济逐渐暴露出供应链中断、原材料和劳动力短缺等深层次、结构性问题，未来通胀水平将出现多大程度回落仍未可知。在一定程度上，由于联邦政府出台大规模经济刺激计划推动家庭商品支出增长，企业生产短时间内很难跟上需求激增的步伐，导致供需失衡、成本上升，进而传导至消费者价格。同时，取消与疫情相关的经济限制推动旅游、交通等服务支出，进一步加剧了通胀压力。