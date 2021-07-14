意大利将禁止大型游轮进入威尼斯历史文化名城

（早报讯）意大利政府为保护威尼斯的生态系统和文化遗产，决定禁止大型游轮在威尼斯潟湖停靠。

路透社报道，意大利文化部长弗朗切斯基尼周二（7月13日）在推特上说，意大利政府已通过了法令，从今年8月1日起，吨位超过2万5000吨的船只将不能再驶入威尼斯的著名地标——朱代卡运河（Giudecca Canal）通向圣马可广场的水域，只能在历史中心外的马尔盖拉工业港停靠。

这项立法料将影响嘉年华游轮（Carnival Cruise Line）等游轮公司的业务。根据意大利文化部的声明，当局将为相关公司和员工提供赔偿。

嘉年华游轮公司没有立即对报道置评。

联合国教科文组织将（UNESCO）于1987年将威尼斯及其潟湖列入世界文化遗产名录。鉴于威尼斯历史中心建筑的构造及潟湖区域的独特生态环境，禁止大型游轮驶入威尼斯水域的呼声由来已久，但意大利政府基于旅游业发展，多年来对文化团地和威尼斯居民的呼吁置若罔闻。

联合国教科文组织今年6月表示，如果意大利不永久禁止大型游轮在威尼斯停靠，这座历史文化名城将愈发面临严重危机。相关遗产评估机构此前表示，将在7月16至31日的会议上审议将威尼斯列入世界濒危遗产名录的提议。