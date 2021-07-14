马国封城逾8周换来上万病例 潘俭伟促卫生部长辞职

（早报讯）马来西亚的单日冠病确诊病例首次破万，民主行动党国会议员潘俭伟周三（7月14日）要求卫生部长阿汉峇峇为抗疫失败辞职下台。

“当今大马”报道，潘俭伟说，马国自5月16日就封城，但疫情不但未消减反而“灾难般升级”。

马国周二通报1万1079起确诊病例，打破了两天前的9353起纪录。潘俭伟表示，这是政府在5月16日宣布限行令3.0时4140起确诊病例的三倍之多。

他狠批阿汉峇峇和国盟政府无能，“国家已经封锁超过8周，但冠病确诊病例似乎已经失控，这实在令人难以置信。”

他说：“显然的，阿汉峇峇固步自封，不求进步，以为一旦封锁了，病毒就会神奇地消失。”

潘俭伟也表示，人民在封锁期间吃尽苦头，失去收入和生计，期待着可以尽快恢复正常生活。

“但是，阿汉峇峇和国盟政府完全浪费了人民的牺牲，在封城期间，人民牺牲自己之际，完全无法有效遏制病毒传播。”

他也批评卫生部最明显的失败，是在确诊率上升之际，却没有增加检测量。

潘俭伟指出，在封城期间，每周的确诊率持续攀升，在6月6日至12日间的最低确诊率也达到6.61%。

他说：“根据世界卫生组织的建议，任何超过5%的确诊率都算过高，因此在重启任何经济与社交活动前，必须采取必要的措施。”

潘俭伟说，阿汉峇峇当时的回应却是减少检测量，而非提高检测以隔离病患，防止病毒传播。

根据潘俭伟提供的数据，卫生部在5月23日至29日之间的单日检测量平均达10万9601样本，但到了6月20日至26日，检测量却下降了34%，平均单日检测量只有7万2308个。

他说，尽管希盟领袖、智库和公民组织一再呼吁增加检测量，但政府却充耳不闻。

他指卫生部两周前才增加检测，但上周的确诊率已经高达8.92%。“即便如此，每天8万7457个检测量，依然比5月来得低。”

潘俭伟说，阿汉峇峇应该负起全责，辞职下台。“他的无能造成了数十亿的损失，还使民众在疫情期间遭受无法估量的痛苦和艰辛。”

潘俭伟说：“如果他不辞职，国盟政府就应该革除这个大马史上最无能的卫生部长。”