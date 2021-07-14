布林肯吁亚细安“立即行动” 让缅甸结束暴力

（早报讯）美国国务卿布林肯说，美国对缅甸的军事政变“深表关切”，他呼吁亚细安国家立即采取行动，让缅甸结束暴力并恢复民主进程。

路透社报道，布林肯当地时间周二晚（新加坡时间周三）与亚细安外长举行了视讯会议。这是拜登政府1月上任以来首次与亚细安召开会议。

美国国务院发言人普赖斯发表声明说，布林肯在会议上呼吁亚细安国家依照其4月份与缅甸军方达成的五点共识，“立即采取行动”，委任一名缅甸特使推动缅甸各方开展对话。

普赖斯说，布林肯也要求缅甸军方释放所有“不公正被拘留”人士，并重新启动缅甸的民主过渡。

另外，布林肯还强调，美国拒绝接受中国在南中国海的“非法海洋声索”，并表示，“华盛顿在（中国）胁迫面前，与对南中国海主权提出声索的东南亚国家站在一道。”

缅甸军方2月1日发动政变推翻翁山淑枝领导的民选政府后，全国各地爆发大规模的反政变示威。当地观察组织说，至今有超过800人死于军方的暴力镇压。

为化解缅甸危机，亚细安与缅甸军方领导人敏昂莱4月24日在印度尼西亚首都雅加达举行特别峰会；会后，亚细安宣布与缅甸军方达成五点共识，包括停止暴力、与缅甸各方进行建设性对话、委任一名亚细安特使促成各方对话、接受救援，以及允许特使访问缅甸。

但缅甸军方4月27日表示，必须等当地局势恢复稳定，才会考虑亚细安的建议并设法结束暴力冲突；亚细安也未针对缅甸局势委任特使。