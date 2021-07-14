印尼成亚洲疫情新“震中” 单日新增病例超过印度

（早报讯）印度尼西亚单日新增冠病确诊病例数超过印度，成为亚洲地区一个新的疫情震中。

彭博社报道，印尼单日新增确诊病例连续第二天超过4万起，其中周二（13日）达到创纪录高点的4万7899起；一个月前的单日新增病例不到1万起。

印尼官员担心最早在印度发现的德尔塔变种冠病病毒（即B16172变种毒株）现在正在爪哇岛以外地区传播。

印尼目前的单日病例数仍远低于印度在5月份日增40万起的峰值水平，其累计确诊病例数260万起仅为印度3090万起的十分之一。

不过，印度的总人口相当于印尼的五倍左右，而印度周二的新增病例降至3万3000起以下，这波灾难性的疫情显露消退迹象。

另外，印尼过去7天平均单日新增907起死亡病例，一个月前仅为181起，而印度平均单日新增死亡病例为1072起。

印尼的疫情凸显了全球疫苗分布不均的后果，富裕国家掌握了更多的疫苗供应，贫穷地区则暴露在德尔塔等变种病毒的风险之下。世界卫生组织总干事谭德塞此前称这个日益扩大的鸿沟是一个“灾难性的道德失败。”

根据彭博的疫苗追踪数据，印尼已接种疫苗人数仅占其人口的10%，印度为14%，而欧盟和美国分别达到了46%和52%。缺乏足够的免疫接种，发展中国家正在经历确诊病例数和死亡人数不断增加的打击，本月早些时候全球累计冠病死亡病例已达到400万起。