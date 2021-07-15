芝加哥发生一起枪击案致五伤 全美枪击事件持续增加

（早报讯）美国第三大城市芝加哥周三（14日）发生一起枪击案，造成五人受伤。

芝加哥警方称，14日凌晨，一名男子在芝加哥西区的加菲尔德公园附近街道突然掏出手枪射向一群人，现场人群听到枪声四处躲避，过程中有四名女性和一名男性中枪，中枪者年龄介于18岁至34岁之间，伤势皆无大碍。警方表示，有关此案的调查仍在进行，尚无人被捕。

据《芝加哥太阳报》报道，枪支暴力行为通常在夏季时会出现上升，在刚刚过去的周一和周二，芝加哥市发生的枪击事件已造成三人死亡、19人受伤，中枪者年龄最小的才两岁。

美国媒体报道称，近期，美国多个主要城市枪击事件持续增加。在过去72小时内，全美发生了300余起大小规模的枪击案，这期间纽约、芝加哥、底特律、印第安纳波利斯等市的警察局都有通报造成四人及以上受伤或死亡的大规模枪击案。

13日，在底特律发生的一起枪击案致六人中枪，其中一人死亡。《底特律新闻报》报道称，该案发生在一家购物中心外，当时现场聚集了至少100名游客，一名男子在驾车经过时向人群开枪，他本人因伤求治在医院被捕。

据美国非营利机构“枪支暴力档案”公布的数据，截至7月14日，美国今年已经发生了351起大规模枪击案，与去年同期相比呈两位数的百分比增幅。全美因枪支暴力死亡和使用枪支自杀的人数今年已超2万3000人。