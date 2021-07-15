美国药物过量死亡人数去年飙升至9万3000 破历史纪录

（早报讯）美国周三（7月14日）的官方数据显示，美国因药物过量死亡人数在2020年飙升至破纪录的9万3000人，这主要是由于冠病大流行期间阿片类药物的使用增加。

美国疾病控制和预防中心（CDC）的国家生命统计系统的临时统计显示，截至2020年12月的12个月内，有9万3331人死亡，为历史新高，比前一年增加29.4%。其中，阿片类药物造成了6万9710人死亡，这与过去几年的趋势保持一致；这些药物主要是非法制造的芬太尼（Fentanyl）。

涉及具有滥用潜力的精神兴奋剂，如甲基苯丙胺（Methamphetamine）的死亡人数也有所上升。美国几乎所有州的死亡人数都在上升，佛蒙特州、肯塔基州、南卡罗来纳州、西弗吉尼亚州和加利福尼亚州的死亡人数最多。

据“幸福基金会”（Well Being Trust）近日发布的一项报告显示，冠病疫情导致人们所承受的压力增加，包括经济困难、社会孤立以及学校和医疗保健的中断。

CDC前主任雷德菲尔德（Robert Redfield）去年12月说，患有物质使用障碍的人因日常生活受到干扰而受到特别严重的打击，该机构正在与各州合作制定预防和治疗策略。自1999年以来，已有超过50万名美国人死于阿片类药物过量服用——包括处方药和非处方药。