维多利亚州封锁 澳两大超市恢复厕纸限购

（早报讯）澳大利亚人口第二多的维多利亚州将在今晚午夜后封锁五天，以遏制变异的冠状病毒疫情暴发。两大超市集团今天下午便开始在维州各地超市恢复厕纸限购安排。

从午夜开始，除了购买杂货、必要行业的工作、锻炼、医疗保健和接种疫苗之外，维州的660万居民必须呆在家里，这是疫情暴发以来，维州首府墨尔本的第五次封锁。

墨尔本为全国第二大城市，加上第一大城市、即新南威尔士州首府悉尼的封锁延长两周至7月30日，意味着人口约2500万的澳大利亚有近一半人口处于封锁状态。

维州封锁前，超市巨头伍尔沃斯（Woolworths）和科尔斯（Coles）在今天下午对维州各地重新实施每名顾客仅能购买两包厕纸的限制。

据报章《澳大利亚人》中文网报道，去年疫情暴发初期曾引发恐慌性购物，消费者将超市货架上的厕纸和其他主食杂货一扫而光，迫使伍尔沃斯和科尔斯等零售商对厕纸、肉类、大米和长保质期奶等商品的购买数量进行限制。

伍尔沃斯公司维州总经理安德鲁·霍尔（Andrew Hall）说，作为一项预防措施，该超市已经恢复了在店内和网上对厕纸的限购。他说：“我们的供应链中有大量的库存……像往常一样，我们鼓励我们的客户心系社区中的其他人，只购买自己需要的东西。”

科尔斯随后也说明道，为了确保顾客都能买到厕纸，科尔斯在维州实行每人两包的临时限制。公司发言人说：“我们的供应链中有大量的库存，购买限制是一项临时措施，以帮助我们管理需求，从而使我们的商店能够尽快恢复到库存充足的状态。”