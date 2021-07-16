美医疗总监敦促公众帮助限制冠病疫苗错误信息的传播

（早报讯）美国医疗总监穆尔西周四（15日）发布了一项公共卫生建议，敦促公众帮助限制有关冠病疫苗错误信息的传播。穆尔西说，错误信息导致美国疫苗接种进程放缓。

美国之音报道，这是穆尔西（Vivek Murthy）今年上任以来首次发布的建议。穆尔西指健康方面的错误信息是对公共健康的严重威胁，可能会造成混乱，播下不信任的种子，损害人们的健康，破坏公共卫生相关努力。

他指出，最近一项研究表明，即使是短暂接触冠病疫苗相关的错误信息也会降低人们接种冠病疫苗的可能性。与此同时，据美国疾病控制与预防中心（CDC）的报告，约三分之一的美国成年人仍未接种冠病疫苗。

穆尔西说，错误信息还导致了针对公共卫生工作者及其他努力沟通与执行公共卫生措施的工作者的骚扰和暴力。

穆尔西区分了错误信息（misinformation）和虚假信息（disinformation）。比如，虚假信息是为了经济利益或政治利益而故意传播的错误的信息。他说，分享错误信息的人往往是出于困惑或是真正想要获取事实的初衷。

他表示，错误信息往往以耸人听闻或挑衅性的方式被包装，这使得它更容易在社交媒体平台传播。按照这些平台所使用的算法，对发布内容点“赞”、评论或反应会让这一内容更广泛地传播。

穆尔西呼吁公众通过对照可靠和可信的消息来源来核实他们所收到信息的准确性。

穆尔西说：“如果你不确定，就不要分享。”