世卫警告全球预计将会出现更危险的新变种病毒

（早报讯）正当一些国家还在竭力应对德尔塔变种冠病病毒引发的新一波疫情之际，世界卫生组织突发事件委员会警告说，全球预计还会出现新的且更危险的变种冠病病毒，使得阻断这场大流行病变得更加困难。

法新社报道，世卫组织突发事件委员会周三（14日）召开会议后于周四发表声明说，“冠病大流行还没有看到尽头。”

世卫组织突发事件委员会主席胡辛（Didier Houssin）承认，“近期的趋势令人担忧。”

他向媒体发表讲话时说，世卫组织宣布2019冠状病毒疾病为突发公共卫生事件（PHEIC）至今已一年半，“我们还在追赶这病毒，这病毒还是紧追着我们不放。”

目前，四个变种冠病病毒被列为须关切病毒，那就是最早在英国发现的阿尔法变种毒株（B117）、最早在南非发现的贝塔变种毒株（B1351）、最早在巴西发现的伽马变种毒株（P1），以及传播速度最快、最早的印度发现的德尔塔变种毒株（B16172）。

但世卫组织突发事件委员会警告说，更糟的情况可能还在后头，他们指出，“出现新的、可能更危险、更难控制的变种冠病病毒并在全球传播的可能性很大，要遏制这些新的变种病毒将更具挑战性。”

该委员会说，“优先取得冠病疫苗和卫生系统资源充足的国家面临着全面重新开放社会的压力，而冠病疫苗短缺的国家面对着新一波疫情、公众信任关系破裂、经济恶化甚至社会动荡加剧等问题。

世卫组织专家表示，“越来越多政策决定趋向于满足狭隘的国家需求，阻碍了全球统一应对大流行病的决策”，他们也再次强调，“戴口罩、保持社交距离、保持手部卫生和改善室内空间通风，仍然是减少病毒传播的关键”。