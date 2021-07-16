德尔塔变种来势汹汹 东南亚冠病死例增幅最快

（早报讯）面对快速传播的德尔塔变种冠病病毒，加上冠病疫苗接种进展缓慢，东南亚正在成为全球的冠病“重灾区”之一。

东南亚的总人口约为美国的两倍，目前该地区的累计冠病确诊病例已超越了此前的疫情“震中”拉丁美洲和印度。

彭博社根据约翰霍普金斯大学数据进行的分析显示，过去一周东南亚的确诊病例增长了41%，达到50万起以上。

在截至7月14日的七天内，东南亚的死亡病例也上升了39%，为全球死亡病例增幅最快的地区。有鉴于东南亚的确诊病例数激增，该地区的死亡病例料将会进一步上升。

另一方面，东南亚的总体冠病疫苗接种率为9%，仅高过非洲和中亚，远落后于西欧和北美等发达地区。西欧和北美目前有超过一半的人口已接种冠病疫苗。

牛津经济研究院驻新加坡高级亚洲经济学家芬纳（Sian Fenner）说：“考虑到东南亚国家的冠病疫苗接种步伐缓慢，除新加坡外，我们预计这些国家的复苏之路波折重重，进一步收紧限制的风险依然存在。而且，不确定性增加将给该地区经济带来更多冲击。”

东南亚最大经济体印度尼西亚本周的新增冠病确诊病例数超越了印度，成为亚洲新的疫情核心，其周围几个邻国的单日染疫人数也创了新高。

印尼、泰国和菲律宾已下调今年的国内生产总值（GDP）预测，马来西亚也表示将很快下调GDP预测。

越南是去年少数继续录得强劲增长的经济体之一，但它今年上半年的表现低于预期，现在正在设法控制当地工业园区暴发的疫情。