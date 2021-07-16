黎巴嫩候任总理放弃组阁 美国表示失望

（早报讯）黎巴嫩候任总理哈里里周四（15日）宣布，由于未能在组建新政府问题上与总统奥恩达成一致，他决定放弃组建新一届内阁。美国对哈里里辞去候任总理职位表示失望。

新华社报道，哈里里（Saad Hariri）当天向奥恩提交了一份新的政府部长名单，并于当天下午前往总统府就组阁问题与奥恩进行磋商，但双方仅进行了20分钟会谈。

哈里里在会谈结束后举行的新闻发布会上说，总统在组阁问题上的立场没有改变，并要求对部长名单进行“实质性”修改，他对此无法同意，因此只能放弃组阁。

黎巴嫩总统府随后发表声明说，哈里里拒绝对新的政府部长名单进行“任何形式的”修改，此举表明哈里里事先已做好放弃组阁的准备。奥恩将尽快确定举行议会磋商的时间。

另据法新社，美国国务卿布林肯在哈里里放弃组阁后发表声明说：“现在，组建一个有决心和能力优先贯彻改革的执政团队对黎巴嫩来说至关重要。”

哈里里宣布放弃组阁后，黎巴嫩货币暴跌。自2019年以来，黎巴嫩陷入经济困境，接着又遭遇冠病疫情和贝鲁特港口大爆炸等一连串打击，加上政府组阁僵局难破、无法获得国际大规模援助，导致货币一再暴跌，基本商品价格不断暴涨，燃料、药品和电力等重要产品短缺，社会日趋动荡不安。

2020年8月，时任黎巴嫩总理迪亚卜因贝鲁特港口发生爆炸宣布政府集体辞职，他的政府成为看守政府。同年10月，哈里里获得授权组建新政府。由于在新政府部长人数、人选以及重要部长职位分配等问题上与总统奥恩存在分歧，哈里里一直没有完成组阁。