马国新增1万2541病例 连续四天破万

（早报讯）马来西亚连续四天单日新增确诊病例超过1万起，今天（7月16日）新增1万2541起，比昨天稍降600多起，累计确诊病例89万3323起。

马国7月13日的单日新增确诊病例首次破1万起，录得1万1079起，之后两天也都超过1万起，分别是14日新增1万1618起，以及15日的1万3215起。

根据卫生总监诺希山的最新声明，雪兰莪州依然是新增病例最多的州属，今日报5512起，累计达31万2606起。

森美兰州今日报1619起新增确诊病例，吉隆坡则有1542起。卫生部较早前指出，这三个地区的确诊病例高企，主要是针对性的大筛检所致。

其他州属及直辖区今日的新增确诊病例依序是柔佛609起、马六甲575起、吉打458起、砂拉越423起、彭亨382起、槟城376起、沙巴326起、霹雳299起、吉兰丹225起、登嘉楼102起、布城62起、纳闽24起，以及玻璃市七起。