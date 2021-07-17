五角大楼：与中国竞赛须努力维持人工智能优势

（早报讯）美国五角大楼说，为制定一套更有效对抗不断崛起的中国的方案，军方展开了冲刺。这一冲刺也许已经结束，然而随着中国在人工智能领域不断逼近，整场竞赛还远远没有完结。

美国之音报道，美国国防部的中国工作组数月前建议做出一系列内部和结构性的改变，以确保潜在的中国军事威胁问题不会被遗漏或忽视，五角大楼随后展开了冲刺，并在6月间跑过了一道冲刺线。美国国防部长奥斯汀6月9日推出一项整个国防部范围的努力，目的在于更加有效地应对来自中国的挑战。

其他的重大行动倡议目前仍然保密，不过奥斯汀明确表示，维持美国在人工智能领域的支配地位将是关键。

奥斯汀本周二（13日）在华盛顿的一次数字峰会上说：“在人工智能以及其他很多领域，我们明白，中国是我们的“持续威胁”（pacing threat）。”

美国军方已把中国视为“持续挑战”，也就是说中国军力的发展步调成为美国的军力发展步调的衡量标准，中国军事现代化的先进程度和能力范围是美国需要克服的一种标尺。

他说：“北京已经在谈论把人工智能用于一系列任务，从监控到网络袭击到自动武器。中国领导人明确表示他们计划在2030年前，在人工智能方面掌握全球支配地位。”

多年来，美国官员一直警告说，人工智能有可能成为战场上最为重要的高科技武器之一。人工智能指的是由电脑所展示的思维和智能行为。

最近的情报评估拉响了警告，美国正在面对“一个更为公平的竞争场地”，迅速缩小差距的主要是中国。

奥斯汀警告说，特别是在人工智能领域，美国承受不起丧失更多的领先地位。

“这是一个我部迫切需要更进一步发展的能力，人工智能是我们创新议程的核心，帮助我们更快计算，更好分享，并借力其他平台……这是未来战争的根本。”

虽然维持美国的技术优势是关键，但是奥斯汀说，在面对中国之际，美国军队和国家如何维持自身优势的方式也同样重要。

他说：“我们对人工智能的使用必须增强我们的民主价值观，保护我们的权利，确保我们的安全并捍卫我们的隐私。”

美国国务卿布林肯在同样的峰会上发表讲话时，也表达了同样的看法。

他说：“只是强调技术-威权主义的可怕、指出中国和俄罗斯这样的国家的所作所为，并说这是错误和危险的，虽然的确如此，但这是不够的。”

布林肯补充说：“我们还必须从正面来阐明我们自身的做法，然后拿出成果。对我们的竞争力、我们的安全来说，最终对我们的民主来说，没有什么比这更为重要了。”