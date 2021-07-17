分析：今夏极端洪水和高温与气候变化不无关系

（早报讯）世界气象组织指出，根据一个由顶尖气候科学家组成的国际团队的快速归因分析，如果没有气候变化的影响，6月底美国和加拿大部分地区创纪录的热浪几乎不可能发生。由温室气体排放引起的气候变化使得热浪发生的可能性至少增加了150倍。

气象组织说，整个北半球的天气模式显示了今年夏天不寻常的“行星波状模式”（planetary wavy patterns——行星波是大气环流的大规模扰动，围绕一个完整的经度圈连贯延伸），这给各地带来了前所未有的炎热、干旱、寒冷和潮湿。

北美西部前所未有的高温引发了毁灭性的野火；斯堪的纳维亚半岛的部分地区正在忍受持续的热浪；暴雨引发的毁灭性洪水在欧洲西部已造成百多人死亡。来自西伯利亚的烟羽（smoke plumes）已经影响了阿拉斯加国际日期变更线区域的空气质量。

联合国新闻中心引述气象组织说，气候变化增加了极端天气事件的频率，许多单一事件已经因全球变暖而变得更糟。

随着大气变暖，其中所含水分更多，这意味着暴风雨期间会下更多的雨，增加了洪水的风险。有大量证据表明，人类引起的全球变暖导致全球范围内强降水事件的频率、强度和数量增加。

据评估，与工业化前相比，即使全球变暖控制在1.5摄氏度的升幅，一些区域的气候也会发生变化，包括许多区域的极端温度出现暖化。