马国153人死于冠病，活跃病例近12.5万，都是历来最高

文 /
苏俊翔

发布 / 2021年7月18日 3:41 PM

更新 / 2021年7月18日 8:43 PM

马来西亚冠病疫情持续恶化。图为一名身着防护衣的义工在吉隆坡一处回教坟场为一名即将下葬的冠病死者遗体消毒。（法新社）
马来西亚冠病疫情持续恶化。图为一名身着防护衣的义工在吉隆坡一处回教坟场为一名即将下葬的冠病死者遗体消毒。（法新社）

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（早报讯）马来西亚冠病疫情持续恶化，死亡病例与活跃病例继续攀高。当地今天有153人死于冠病，活跃病例则达到12万4593起，都是去年暴发疫情以来最高的数字。

据卫生总监诺希山今天在社交媒体通报，马国至今已有7019人死于冠病。当地今天新增新增1万零710起病例，累计确诊病例91万6561起。加护病房的重症患者则有909人。

马国单日新增病例上周二（13日）至昨天的连续六天都超过1万起。这六天共增加7万1691起新病例，是马国去年暴发疫情至今一年半来最高的。马国的活跃病例也连续12天不断增加。

据诺希山，雪兰莪仍是新增病例最多的州属，共有4828起，其次为吉隆坡945起与柔佛808起。换言之，雪隆地区今天共有5773起病例，占全国今天新增病例近54%。

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