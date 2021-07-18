马国153人死于冠病，活跃病例近12.5万，都是历来最高

（早报讯）马来西亚冠病疫情持续恶化，死亡病例与活跃病例继续攀高。当地今天有153人死于冠病，活跃病例则达到12万4593起，都是去年暴发疫情以来最高的数字。

据卫生总监诺希山今天在社交媒体通报，马国至今已有7019人死于冠病。当地今天新增新增1万零710起病例，累计确诊病例91万6561起。加护病房的重症患者则有909人。

马国单日新增病例上周二（13日）至昨天的连续六天都超过1万起。这六天共增加7万1691起新病例，是马国去年暴发疫情至今一年半来最高的。马国的活跃病例也连续12天不断增加。

据诺希山，雪兰莪仍是新增病例最多的州属，共有4828起，其次为吉隆坡945起与柔佛808起。换言之，雪隆地区今天共有5773起病例，占全国今天新增病例近54%。