纳吉：“赵明福案”在希盟执政期间也并未真相大白

（早报讯）今年7月16日是民主行动党前行政议员助理赵明福去世12周年，马来西亚前首相纳吉表示，希盟一直以此案攻击他，但希盟执政期间也并未重查此案，更别提让真相大白。

纳吉今天（7月18日）在面簿指出，赵明福之死一直是希盟攻击他的政治资本，希盟当时声称只有纳吉倒台，此案才可能真相大白。“更让赵家人不幸的是，希盟获胜（上台）后，并未努力重查此案。时任希盟的总检察长（汤米托马斯）表示，没有足够证据重查赵明福的死因。”

赵明福生前是民行党雪兰莪州行政议员欧阳捍华的政治秘书。他2009年7月15日被雪州反贪污委员会官员带走，以协助调查雪州议员被指滥用拨款案。当年30岁的赵明福隔天被人发现卧尸在雪州反贪会总部大厦五楼的露台，当局指赵明福是自杀身亡。雪州反贪会办公室过后搬离案发地点。

验尸庭2010年将赵明福命案列为“悬案”。赵家不满决定上诉，上诉庭较后改判赵明福之死是由身份不明者或多人的非法行为造成，而这些不明人士当中包括反贪委官员。当时的国阵政府也成立皇家调查委员会彻查此案。

皇委会于2017年7月公布报告，指赵明福是因为不堪反贪会官员轮番激进的盘问，被迫自杀。政府至今并未公布任何人因此案而受惩处，被指涉及此案的多名反贪会官员，过后仍陆续升职。