韩亚丁湾驱逐舰逾80%舰员感染冠病

（早报讯）在亚丁湾执行护航任务的韩国海军清海部队第34梯队“文武大王”号的冠病确诊病例增至247起，感染舰员比例超过八成。

韩联社报道，韩国联合参谋本部（联参）说，截至周一（19日）上午8时，新增病例179起。

自这艘驱逐舰7月15发现首起确诊病例以来，军方委托部队所在地的卫生部门对全体舰员300多人进行冠病检测，发现确诊感染的舰员占比高达82.1%。其余的舰员中有50人的检测结果呈阴性，另有4人被通报为“无法判定”。

这或成为韩军内部最为严重的集体感染事件。

鉴于病毒潜伏期因人而异，且舰艇内密闭空间多，通风换气设施均相连，加上舰上官兵均未接种冠病疫苗，确诊病例规模恐进一步扩大。

韩国政府已于星期天下午派遣两架空军空中加油运输机，以接回清海部队官兵。飞机将于周一下午依次飞抵当地。

若任务执行顺利，舰员们最早可于周二下午抵达首尔机场。

目前有16起确诊病例住院接受治疗，尚无重症病例。经过医疗团队判断，所有舰员均可搭乘运输机回国。

另一方面，约由200人组成的特遣小组将于周一下午随机抵达当地，组员们均完成冠病疫苗接种，且核酸检测结果呈阴性。其中，第7特混战团首长（准将级）率领的148名海军官兵将在防疫工作完成后，代替第34梯队接管“文武大王”号，并将驱逐舰驶回韩国。