新研究：气候变化将给欧洲带来更多强降雨天气

（早报讯）欧洲多地持续暴雨引发洪涝灾害，冲毁大量房屋和道路，致使上百人遇难。英国纽卡斯尔大学和英国气象局的一项新研究发现，受气候变化影响，未来产生强降雨的风暴在欧洲发生的频率可能会显著增加。

新华社报道，纽卡斯尔大学研究人员使用了英国气象局哈德利中心先进的气候模型进行分析。结果发现，在欧洲产生强降雨的风暴可能会随着气候变化而移动得更慢，而这种较慢的风暴运动会增加当地积累的降雨量，从而使整个欧洲发生洪涝的风险增加。相关论文发表在美国《地球物理通讯》杂志上。

研究人员说，目前，这种移动缓慢的强风暴在欧洲并不常见，但未来在整个欧洲大陆的发生概率都将增加。该研究的预测显示，在温室气体高排放的情景下，到本世纪末，缓慢移动的强风暴在欧洲大陆发生的频率可能会增加14倍。

参与这项研究的纽卡斯尔大学工程学院教授福勒说，这项研究表明，极端风暴会导致整个欧洲发生毁灭性洪涝的频率增加。

“这（项研究）与当前欧洲发生的洪涝一起敲响了警钟，需要我们改进紧急预警和管理系统，并将气候变化安全因素纳入我们的基础设施设计中，以使其在面对这些恶劣天气事件时更加稳固。”

研究人员表示，准确预测强降雨事件的未来变化是制定有效适应和缓解计划的关键，从而帮助降低气候变化带来的不利影响。